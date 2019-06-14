Понтонную переправу восстановили, движение на трассе «Вилюй» открыто

На понтонной переправе через р. Малая Ботуобуя открыто движение автотранспорта Завершились по восстановлению понтонной переправы через р. Малая Ботуобуя. С 14:30 14 июня движение автотранспорта на участке км 1151 ФАД А-331 «Вилюй» обеспечено в штатном режиме. На переправе дорожниками ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и дежурство дорожной техники. При проезде через переправу организована буксировка легкового автотранспорта,а также перевозка людей вахтовым автобусом. Уровень воды в реке по состоянию на 14:00 составляет 2,62 метра, зеркало воды 165 метров. Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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