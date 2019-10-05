Помощь ветерану войны поступила от молодого поколения

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом объявил Год Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений», он продлится по 9 мая 2020 года. В Якутии проживает 100 участников Великой Отечественной войны, 5246 ветеранов тыла. И долг каждого из нас — окружить ветеранов теплом и заботой.

Активисты Якутского местного отделения «Единой России» навестили ветерана Великой Отечественной войны Людмилу Тимофеевну Зипунову. По состоянию здоровья с работой по дому женщине тяжело справляться самостоятельно, потому поддержка активистов очень ценна.

Молодежь навела порядок и чистоту в доме ветерана, помыли пол, сделали влажную уборку. Кроме того, Людмила Зипунова пообщалась со своими молодыми друзьями и поделилась историями 70-летней давности — историями, которые, бесспорно, должны быть услышаны. Напоследок девушки пожелали ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни!

На очереди еще несколько адресов. Молодое поколение готоо бескорыстно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.