Помощь в получении квартиры и 14-ая зарплата для своих

С особой теплотой вспоминают сотрудники АГАТУ своего бывшего ректора Леонида Владимирова. Автор статьи Алексей Пудов перечислил все его достоинства и список добрых дел.

На днях удалось побывать на замечательном ысыахе Арктического ГАТУ. Погода радовала преподавателей и сотрудников учебного заведения, как и многих других горожан, проведших свои корпоративные ысыахи в эти выходные. С теплотой вспоминают преподаватели АГАТУ 19-летний период ректорства Леонида Владимирова, передавая ему пламенный привет и желая успехов на выборах в должность руководителя ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»!

А ведь коллегам из АГАТУ (ранее ЯГСХА) есть что вспомнить и напомнить избирателям Якутского научного центра о Леониде Владимирове. Только лишь одно может впечатлить. За 19 лет ректорства Леониду Николаевичу удалось построить 19 крупных, средних и малых строительных объектов! Это и главный лабораторный корпус на 7500 м2, украшающий сегодня набережную священного озера, и спортивный манеж, и конно-спортивный комплекс, жилые дома для преподавателей и сотрудников, учебные и инженерные объекты. В общей сложности, ему удалось обеспечить сотрудников академии порядка 150-тью квартирами. Социальный аспект для своих сотрудников, никогда не выпадает из поля зрения Леонида Владимирова. Даже хорошо работающий вспомогательный персонал мог получить квартиру, не говоря об ученых-педагогах! Это и зарплата. Работники академии всегда были с 13-той для всех и 14-той зарплатой для лучших.

При нем было снесено ветхое строение ипподрома и прилегающие к нему трущобы. Ранее криминальная местность, превратилась в местность «Саргылаах» — сакральный алаас у озера Сайсары — живописный зеленый оазис с березовыми рощами, яблоневым садом и рокариями.

Будучи доверенным лицом Президента России Владимира Путина в 2000 году, после его встречи с ним в ИТАР-ТАСС и разговора по поводу не развитого правового поля и порой нигилизма среди наших селян, академии удается открыть юридический факультет, где помимо привычных специальностей готовились специалисты по земельному и экологическому праву. Студенты экономисты преуспели в деловой игре «Дельта», заняв в Сибири первое место и поехав на чемпионат в Москву. Впервые на Дальнем Востоке проведена всероссийская ветеринарная олимпиада, принявшая десятки студентов всех аграрных вузов страны, всероссийское совещание проректоров по науке агарных вузов России.

Ученые академии открыли при Л.Н. Владимирове три диссертационных совета по ветеринарному, сельскохозяйственному направлениям и физиологии. Был построен уникальный экспериментальный резерват по разведению и изучению традиционных отраслей Севера и Арктики — оленеводству, коневодству и скотоводству «Табсылын». Впоследствии социокультурный аспект северного животноводства вылился в ошеломивший столицу праздник коренных народов Севера — «Игры оленеводов». Впервые жители долины Туймаады увидели массовые гонки на оленьих упряжках, а представители коренных народов смогли поправить здоровье в лечебном профилактории учебного заведения.

Еще одним ярким штрихом в биографии и организационном таланте Леонида Владимирова стали общественные организации. Это городская федерация вольной борьбы, федерация большого тенниса, федерация конного спорта Якутии. Надо отметить, что Л.Н. Владимиров является одним из восьми членов Президиума ФКС России от Сибири. Благодаря его подвижнической деятельности стремительно развивался и стал разнообразным конный спорт республики. Впоследствии появились секции по иппотерапии, школе верховой езды, защитился первый в республике кандидат наук по спортивному коневодству А.И. Иванов.

Жизненной философией Леонида Владимирова стало выискивание талантов, окутывание их невидимой аурой, помогающей личности проявить свои возможности и раскрыться миру. Так появился феномен талантливого хореографа Станислава Катакова и его этнофолк-труппы «Сандал», составленной из простых сельских студентов, дважды представлявших республику президенту России! Ансамбль составляет на протяжении многих лет костяк главного летнего праздника Ысыаха Туймаады. Студентам ансамбля рукоплескали зрители в Германии, Франции, Республике Корея. Так появились талантливые певицы Варя Ларионова, Далаана, Александра Старостина, начинавшие свою карьеру со студенческой вокальной группы «Нуурал» и ВИА. Так проявилась многогранная деятельность именитых профессоров Ксенофонта Уткина, Ивана Решетникова, Александры Павловой, Афанасия Чугунова и многих других значимых личностей.

Значимость ЯГСХА под руководством Леонида Владимирова росла. Академия добилась того, что у учебного заведения всегда были свой депутат от города и депутат республиканского парламента.

Обобщая сказанное, можно констатировать, что под умелым руководством члена-корреспондента РАН Леонида Владимирова, якутская наука обретет новый статус — «Академии Жизни на Севере», связующее звено модернизационных преобразований северного края. Миссия якутской науки — научно обоснованная модернизация всего комплекса хозяйственной жизнедеятельности, образа жизни человека в суровом регионе мира. От приложения научно-технологического потенциала в жизненную практику, напрямую зависит будущее северных и арктических культур.