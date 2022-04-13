Помощь из Якутии раздают жителям Луганской области

Более семи тонн гуманитарной помощи от Якутии сегодня ночью доставлены на территорию Луганской народной республики.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева на средства из резервного фонда Правительства республики закуплен самый необходимый для жителей ЛНР груз: продукты питания (мука, макаронные изделия, тушёнка, крупы, чай, сахар, соль, подсолнечное масло), детское питание, предметы первой необходимости, средства гигиены.

Напомним, 28 марта был заключён договор пожертвования с некоммерческой организацией «Русская Гуманитарная Миссия», которая собирает гуманитарную помощь и доставляет её на территории ЛНР и ДНР. Волонтёры, студенты, якутяне, живущие в Москве, и сотрудники Постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ помогли сформировать груз, который был отправлен через Ростов-на-Дону в Луганск.

Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Александр Сафронов сообщил, что члены «Русской Гуманитарной Миссии» уже начали раздавать гуманитарные наборы от Якутии жителям Луганска. «Часть гуманитарной помощи увезут в Рубежное, находящееся в 110 км. от Луганска, и раздадут жителям», – сообщил он.

Александр Сафронов выразил благодарность НКО «Русская Гуманитарная Миссия» за оказанную помощь по доставке и раздаче гуманитарного груза от Республики Саха (Якутия).