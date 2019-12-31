Помолвка якутянки в Лондоне

Популярный якутский блогер Георгий БАШАРИН сообщил о помолвке своей дочери Дарии БАШАРИНОЙ, и вызвал большой переполох среди многочисленных френдов.

Дело в том, что семейные ценности Башариных очевидны, они живут открыто, многие события отражают в своих аккаунтах. Немудрено, что подписчики принимают в них живое участие.

Георгий особенно гордится своими красавицами – женой и двумя дочерями.

И вот, он сообщил, что Дария помолвлена с Ken E. Steenlandt. SakhaLife узнал подробности у гордого отца.

Дария активна и предприимчива, ведет собственные международные проекты. Делится своими впечатлениями от посещения опер и спектаклей в Лондоне.

Кен по национальности фламандец. Живет в Лондоне. У него отличное, многоступенчатое образование. Работает по направлению IT-технологий.

Молодые познакомились в Санкт-Петербурге. В октябре Кен приезжал в гости к Башариным.

Как сообщил Георгий, Кен очень любит свою семью, постоянно на связи с родителями, сестрой, племянницей. И считает, что отношения в семье Башариных напоминают его семью.

Многочисленные френды желают счастья молодым.



