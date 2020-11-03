ПОМОГИТЕ! В Якутске пропала 19-летняя девушка

В столице Якутии при странных обстоятельствах пропала 19-летняя Ирина Семенова. По словам ее матери Анны Владимировны, девушку могут удерживать. Она не выходит на связь четвертые сутки.

31 октября около 23 часов Ирина отправилась в гости к своим друзьям из дома по улице Автодорожная, 40/6.

Через некоторое время она села на такси и поехала домой. Таксист довез Ирину до дома, но домой она не зашла. В тот день на звонки и сообщения не ответила. На вторые сутки она вышла на связь, но не с родными, а со знакомыми и друзьями. На звонки и письма мамы, сестры, бабушки она не ответила.

Однако подняла трубку на звонки друзей и знакомых (3-4 человека). Они просили сообщить, где она сейчас и что с ней, а в ответ она сказала «не трогайте меня, не ищите, никого не хочу видеть и слышать». У Ирины всегда было хорошее поведение.

Она учится, работает, скоро ей предстоит защита диплома. Ирина прежде всегда была на связи. С семьей девушка не ругалась, ничто не предвещало ее пропажи. На третьи сутки она всю ночь была онлайн в WhatsApp, но на сообщения не ответила. Подано заявление в полицию.

После того, как в соцсетях распространили информацию о ее пропаже, в комментариях начали появляться сообщения от каких-то аккаунтов, судя по всему ботов. Они пишут, что она нашлась и что с ней все в порядке, искать ее не нужно.

Все это не соответствует истине. Все это подталкивает на мысль о том, что Ирину могут удерживать не по своей воле.

В момент пропажи она была в светло-зеленом пуховике (как на фото), но в серой шапочке. Ирина не выходит на связь уже четвертые сутки. Помогите, пожалуйста, сделать огласку и это поможет нам быстрее найти Ирину.

Информация о пропавшей: Ирина Семенова, 19 лет, славянской внешности. Была одета: зеленый пуховик, серая шапочка, джинсы, угги. При себе имеет чёрную сумку.