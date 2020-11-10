Помогите реализовать мечту

Мы просим вас поддержать наш новый проект! Каждый из вас может сделать вклад в общее дело и поддержать проект, проголосовав за данную инициативу. Ведь если мы победим, то сможем реализовать мечту многих. Проект «Вместе-land» на территории центрального парка культуры и отдыха – это инклюзивная площадка, соответствующая ГОСТу с учетом физических особенностей детей-инвалидов. Благодаря вашей поддержке появится полноценный парк, способствующий развитию двигательных и тактильных способностей детей с ОВЗ. Совместно с «Вместе-land» увеличится количество здоровых детей, вовлеченных в сферу инклюзивного воспитания, которое является одним из наиболее эффективных средств формирования толерантного поведения и, как следствие, здорового общества. Объединившись, мы сможем решить социально значимые проблемы столицы и сформируем современное общество.

Вы можете проголосовать, перейдя по ссылке https://yakutia.click/idea/concept/11/

Или по ссылке в шапке профиля официальной страницы парка культуры и отдыха @park_ykt

Голосование будет до 11 ноября 2020 г., 23:00