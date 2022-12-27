27.12.2022
21:39
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Происшествия

Помогите найти утку! Улетела сегодня из гаража

В Якутске у охотника из гаража случайно улетела подсадная утка. Когда он пришел кормить, она выскочила в распахнувшиеся двери. По его словам, она наверное долетела до 202 микрорайона. Если кто увидит ручную утку в такой холод, помогите ее спасти, напишите в тгк @sakhahunter.

Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter

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