Помогите найти утку! Улетела сегодня из гаража

В Якутске у охотника из гаража случайно улетела подсадная утка. Когда он пришел кормить, она выскочила в распахнувшиеся двери. По его словам, она наверное долетела до 202 микрорайона. Если кто увидит ручную утку в такой холод, помогите ее спасти, напишите в тгк @sakhahunter.