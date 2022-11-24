24.11.2022
20:02
333
Происшествия
Помогите найти! Потерялся друг семьи…
Потерялся друг семьи, откликается на кличку Боря, очень ласковый, не агрессивный. Нашедшего ждёт вознаграждение 50 000 рублей. Видевших собаку вознаграждение 5 000 рублей с подтверждением информации (фотография или видео запись на телефон). Обладающих какой либо информацией, вознаграждение 1000 рублей. Может кто выгуливает собаку или замёрз уже где нибудь, также фото или видео прилагается.
Мой телефон +79248685777 , можно звонить круглосуточно
Источник: Телеграм
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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