Помогите найти человека! Потерялся на Вилюйском тракте

Дорогие друзья, коллеги, знакомые и просто неравнодушные люди!

В нашей семье потерялся дорогой, любимый нами человек, муж, отец, дедушка Бочкарев Александр Иванович 16.01.1948г.р. (74 года)*

17.08.2022 утром уехал за грибами на 101 автобусе. Вышел в посёлке Владимировка, ушёл в лес в сторону Вилюйского тракта.

Последнее место нахождения было определённо спасателями 18.08.22 г. в районе Вилюйского тракта 32 км. около 17:00 часов.

До сегодняшнего дня его местоположение нам не известно.

НАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!

НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ, ДОБРОВОЛЬЦЫ КОТОРЫЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ПОИСКАХ ВМЕСТЕ С НАМИ И СПАСАТЕЛЯМИ МЧС.*

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ СВЯЗИ:

НАДЕЖДА +7 924 663-62-67

ДОЧЬ НАТАЛЬЯ +7 914 265-03-26

ЗЯТЬ АНАТОЛИЙ +7 984 119-20-58

ЗЯТЬ ЕВГЕНИЙ +7 924 860-13-75.