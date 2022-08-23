23.08.2022
21:25
389

Происшествия

Помогите найти человека! Потерялся на Вилюйском тракте

Дорогие друзья,  коллеги, знакомые  и просто неравнодушные люди!
 В нашей семье потерялся дорогой, любимый нами человек, муж, отец, дедушка Бочкарев Александр Иванович 16.01.1948г.р. (74 года)*
17.08.2022 утром уехал за грибами на 101 автобусе. Вышел в посёлке Владимировка, ушёл в лес в сторону Вилюйского тракта.
Последнее место нахождения было определённо спасателями 18.08.22 г. в районе Вилюйского тракта 32 км. около 17:00 часов.
До сегодняшнего дня его местоположение нам не известно.
НАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!
НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ, ДОБРОВОЛЬЦЫ КОТОРЫЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ПОИСКАХ ВМЕСТЕ С НАМИ И СПАСАТЕЛЯМИ МЧС.* 
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ СВЯЗИ:
НАДЕЖДА +7 924 663-62-67

ДОЧЬ НАТАЛЬЯ +7 914 265-03-26
ЗЯТЬ АНАТОЛИЙ +7 984 119-20-58
ЗЯТЬ ЕВГЕНИЙ +7 924 860-13-75.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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