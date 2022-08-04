Поможем всем миром! Якутянка обращается к землякам за помощью в лечении своей дочери от страшной болезни:

Всем здравствуйте! Меня зовут Светлана Сущева из Якутска. Хотела бы обратиться к Вам с просьбой о помощи. 28 февраля этого года моей доченьке Настеньке, когда ей еще не исполнилось пять лет, поставили страшный диагноз: остеогенная саркома плечевой кости 3 стадии.

На данный момент мы находимся в Санкт-Петербурге, в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова. Пройдено 7 курсов высокодозной химиотерапии, перенесена сложная органосохраняющая операция и установлен временный штифт. И только благодаря рукам замечательных хирургов и Божьей милости ручку Настеньке сохранили. Впереди ещё 8 курсов химиотерапии и тяжёлая операция по установке эндопротеза. Лечение проводится по ОМС, но при таком диагнозе для полного восстановления ручки требуются дополнительные, очень большие траты.

Так, требуется платная помощь реабилитолога, чтобы мышцы руки не атрофировались. Нужны лекарства для преодоления последствий химеотерапии. Из-за навалившейся беды я вынуждена была уйти с работы и постоянно нахожусь вместе с Настенькой в больнице.

Пожалуйста, помогите моей маленькой доченьке не остаться инвалидом, она очень общительная, очень стойко переносит все тяготы этой страшной болезни и очень сильно хочет вылечиться и вернуться в родной город Якутск.

Перевод можно сделать на карту по номеру телефона 8(962) 870 86 86 на имя Светланы Станиславовны С.