Помогите! 11-летний Рома получил тяжелейшие ожоги

На почту редакции Sakhalife поступило письмо от Сандаары Тотоновой:



Приветствую всех. Здесь мы будем рассказывать о нашем 11-летнем Роме.

В общем, детвора ставила эксперимент — поджигали сахар, антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и прочее. Огонь вспыхнул мгновенно. Рома не успел отбежать. Eго тушили прохожие, которые находились неподалеку

Лицо отекло, веки набухли, вместо глаз — щелки. Сильнее всего пострадали шея, грудная клетка, левая рука, ноги. Скорая была на месте через 20 минут. Мальчику сразу поставили капельницу и начали готовить к перевозке. Врачи сказали — у него глубокий ожог четвертой степени и 60-процентное поражение кожи, и что может умереть по дороге.

Пятеро суток врачи боролись за его жизнь, обрабатывали раны, делали перевязки. Мальчик был в сознании, но в очень тяжелом состоянии. Он мог дышать и разговаривать. А вот глотать не мог — огонь поразил слизистую горла. Питание получал только через капельницу. Сказали, что при таком ожоге главный риск — это отказ почек. Если они выдержат, есть надежда, что малыш будет жить. 13 сентября Ромку ввели в медикаментозную кому.

С тех пор ему провели уже несколько операций — удалили омертвевшие ткани. Постоянно обрабатывают пораженные участки, проводят комплексную терапию. Эти процедуры необходимо делать регулярно, чтобы избежать отравления организма продуктами распада и уберечь от развития инфекции. Кстати, сами перевязки и расходные материалы стоят дорого и на них приходится тратиться ежедневно.

А теперь попробую перечислить список всех повреждений и вытекающих из них проблем, требующих оперативного вмешательства.

1) Глубокие ожоги, расположенные в мозаичном порядке, здоровой собственной кожи для пересадки практически не осталось.

2) Повреждена роговица, о восстановлении зрения говорить пока рано.

3) Вероятна частичная потеря слуха

4) Почечная недостаточность

5) Сильно обожжены гортань и слизистая горла

6) Про реабилитацию нельзя забывать.

7) Плюс многоэтапное хирургическое лечение в течение длительного срока

Раз уж даже перевязки приходится оплачивать самостоятельно, то весь этот огромный список предстоящей работы также ляжет на плечи родителей мальчика. Полис ОМС почти ничего не покрывает. Государство тоже не помощник. Поэтому семейным кругом мы стараемся решить проблему самостоятельно. Получается не всегда.

В срочном порядке мы собрали около миллиона рублей (общий же ценник составляет 1,8 миллиона. И то только на начальном этапе). Решили сейчас трубить по всем контактам. Вдруг что-то из этой затеи выйдет. Было бы прекрасно, если бы кто-нибудь дал контакт подходящего специалиста (хирурга, реабилитолога, комбустиолога, окулиста). Помогли бы выходы на СМИ и фонды (заявки уже поданы в Фонд «Хабенского» и благотворительный проект Добро Mail.Ru). А может быть у кого-нибудь есть знакомые люди из Минздрава. Да любые идеи приветствуются. Пишите и звоните, друзья. Всем будем рады.

Время сейчас для всех не самое простое, но если кто-то хочет поддержать Рому и его родителей материально, то оставляем реквизиты:

· карта ВТБ-банка (2200300113473381). Легко помочь в пару кликов через любой интернет-банк, включая Сбербанк-онлайн.

· Реквизиты для международных переводов:

40823810866000004228

SWIFT: SABRRUM3

· PayPal: smayliksl

Спасибо еще раз огромное за внимание!

Сандаара Тотонова

sandaara.totonova@mail.ru