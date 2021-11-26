Помоги стать домашним! — акция пункта передержки животных Якутска

27 ноября в пункте передержки животных Якутска пройдет день открытых дверей, сообщает мэрия Якутска. «Люди смогут приехать к нам, и кто-то, может, возьмет питомца, а кто-то просто поснимает, выставит у себя на странице, и щенка заметит потенциальный хозяин. В эти выходные по прогнозу теплая погода, будем работать целый день до 17 часов», – прокомментировала директор благотворительного фонда «Помоги выжить» Екатерина Безрученко. Суть акции «Помоги мне стать домашним» проста: любой желающий может приехать и сделать фото или видео и разместить у себя в социальных сетях с соответствующим хештегом #помоги_мне_стать_домашним_якт_ппж для распространения.

Также в этот день пункт передержки примет благотворительную помощь от населения в виде любого утепляющего материала, будки, цепи, карабины. Сегодня в пункте передержки содержится около 600 собак разного возраста, сообщает Yakutia-Daily.ru.