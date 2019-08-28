Помоги пойти учиться: Момскую семью взяли под опеку

В эти дни тысячи мальчишек и девчонок готовятся к 1 сентября. В этом им помогают политики и общественные деятели и, в первую очередь, члены партии «Единая Россия».

Согласитесь, какой замечательный стимул появится у ребенка — учиться только на «отлично» и «хорошо», когда подарок с канцелярскими приборами, ранцем и учебниками он получит от человека, который добился в этой жизни очень многого. А самое главное, когда даритель говорит добрые слова напутствия, при этом такие, которые дают мощный стимул. Наверняка, каждый школьник запомнит такую встречу надолго, а скорее на всю жизнь!

В Момском районе прошла акция «Помоги пойти учиться…» Момские единороссы взяли под опеку многодетную семью Ирины и Руслана ИЛЬИНЫХ. Детям вручены подарки от сторонников и членов партии.