Пользователи сети назвали любимый магазин якутских чиновников

Бычков на черном Лексусе ездит. Видел на днях как заходил в Поярков — любимый магазин якутских чиновников — сообщает телеграм-канал SakhaDay .

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!