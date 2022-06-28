28.06.2022
17:22
704

Желток

Пользователи сети назвали любимый магазин якутских чиновников

Бычков на черном Лексусе ездит.
Видел на днях как заходил в Поярков — любимый магазин якутских чиновников — сообщает телеграм-канал SakhaDay.

Фото: https://t.me/sakhaday
Источник: https://t.me/sakhaday

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