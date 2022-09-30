Польза от нацпроекта-здравоохранение в Верхневилюйском улусе

В Верхневилюйской центральной районной больнице в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РС (Я) на 2021-2025 годы» Национального проекта «Здравоохранение» приобретены автомашины УАЗ-санитарка и УАЗ-фермер.

УАЗ-санитарка зимой будет доставлена до участка Туобуйа, а УАЗ-фермер уже работает в отдаленном селе Далыр. До этого в 2021 году Верхневилюйская ЦРБ по программе модернизации получила 3 машины и еще одну по проекту развития села.

Медицинский транспорт оказывает большое подспорье для перевозки пациентов, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для транспортировки биологических материалов.

В прошлом году в улусе появился и передвижной мобильный комплекс на базе КАМАЗ, отлично зарекомендовавший себя во время проведения различных медицинских акций — вакцинации, медосмотров и диспансеризации населения в отдаленных селах.

Жители района отмечают существенное улучшение качества оказания медицинской помощи.

Напомним, что в 2022 году выделено 65 млн. 600 тыс. рублей на закупку медицинского автотранспорта из федерального и республиканского бюджетов.