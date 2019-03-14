«Полярные авиалинии» освоят беспилотники

Правительством Якутии принято решение об определении единым оператором по развитию применения беспилотных летательных аппаратов в республике на авиакомпанию «Полярные авиалинии».

Такое решение было принято в ходе рабочего совещания по развитию применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Алексей Колодезников.

Данный вопрос обсуждался и на межрегиональном уровне. В начале февраля этого года рабочая группа регионального правительства, в состав которой вошли представители министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационный технологий, министерства промышленности и экологии, авиакомпании «Полярные авиалинии» и госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и департамента, провели встречи с компаниями «Аэронет» и «ZalaaeroGroup», входящей в концерн Калашников.

В результате, между компанией «Zala aero Group» и «Полярными авиалиниями» заключён контракт на поставку оборудования и прохождения обучения в специальном авиационном центре подготовки внешних экипажей БПЛА.

— Мы благодарим руководство республики за оказанное доверие, — отмечает генеральный директор авиакомпании Семён Винокуров. — Планируем начать эксплуатацию беспилотников уже в этом году, спектр их применения будет широким.

Ожидается, что комплексы БПЛА будут задействованы на различных работах в регионе, что повлечет за собой экономию регионального бюджета и повысит качество воздушного мониторинга по направлениям деятельности различных структур и ведомств республики.

Речь идет о поисково-спасательных операциях, мониторинга за паводковой ситуацией, лесными пожарами. Кроме того, беспилотники «полярников» будут задействованы в патрулировании магистральных газо- и нефтепроводов, решении задач картографии, экологического мониторинга и многих других.