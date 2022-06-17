«Полярные авиалинии» отмечает свое 25-летие

16 июня 1997 г. на базе Батагайского, Чокурдахского, Тиксинского и Колымо-Индигирского авиапредприятий и НАК «СахаАвиа» было создано ГУП «Полярные авиалинии». Первый регулярный рейс «полярников» был открыт 9 июня 1998 г. по маршруту Тикси – Москва на самолете ТУ-154 (1 раз в неделю). Именно на его фюзеляже впервые появилась эмблема предприятия – белый медведь.

Рос спрос на пассажирские перевозки, поэтому поэтапно происходило приобретение воздушных судов: в октябре 2001 года принят первый самолет АН-3Т, в 2005-м восстановлена летная годность двух Ан-26, в 2006-м приобретены 2 самолета Ан-24 РВ, с 2005 по 2007 годы приобретены 3 самолета Ан-3Т, в 2009-м парк пополнился 4 самолетами Л-410.

Параллельно совершенствовалась инфраструктура. За эти пять лет приобретен ангар в аэропорту Якутска и построены крупные объекты — просторные ангары в Маганском производственном комплексе (МПК) и Батагае для круглогодичного ремонта, цех подготовки производства в МПК.

Компанией в разные годы руководили З.О. Саникидзе (1997-1998 гг.), Г.М. Горбунов (1998-2001 гг.), С.И. Терехов (2001-2004 гг.), А.В. Корякин (2004-2014), А.Е. Тарасов (2014 — 2018), с июля 2018 года АК «Полярные авиалинии» возглавляет С.В.Винокуров.

Сейчас «Полярные авиалинии» — крупнейший внутрирегиональный авиаперевозчик России по объему работ и маршрутной сети. География полетов охватывает все территорию Республики Саха (Якутия) — региона, занимающего 1/6 территории РФ, по 192 направлениям (24 регулярных межрайонных и 168 внутрирайонных). Сегодня на балансе предприятия числится 65 воздушных судов.

Из небольшой компании, созданной в трудные 1990 годы, пережившей острый дефицит летных кадров и техники, угрозу банкротства и потери сертификата эксплуатанта, «Полярные авиалинии» превратились в крупное акционерное общество, системообразующую организацию российской экономики и стратегическое предприятие республики. Сейчас авиапредприятие выполняет пассажирские и грузовые перевозки, санитарные, групповые и обзорные рейсы, авиамониторинг лесных пожаров и магистралей нефте-, газопроводов, дежурство на случай стихийных бедствий и поисково-спасательных операций, перевозку людей и спасателей во время паводков и пожаров, авиаработы для нужд промышленных предприятий.

За 25 лет «Полярные авиалинии» перевезла 2,5 млн. человек, что в 2,5 раза превышает численность населения республики. Доставила более 60 тонн жизнеобеспечивающих грузов в северные и арктические районы республики, для обеспечения нужд промышленных предприятий и ЖКХ.

Рыночная доля авиакомпании в обеспечении полетов санитарной авиации в республике составляет 95%. С момента создания авиакомпании экипажи совместно с медицинскими работниками перевезли более 15 тысяч человек. Наибольший вклад в спасение жизней жителей республики «полярники» внесли в период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Почти на 20% повышен размер заработной платы личному составу. Успешно реализуется совместный проект авиакомпании и министерства образования РС (Я) «Молодежь в авиацию», направленный на подготовку пилотов и авиатехников вертолетов Ми-8. За три года в Омское лётное училище поступили и учатся свыше 40 выпускников школ Якутии. На базе авиакомпании в июне 2020 года создан собственный авиационный учебный центр.

В 2021 году начато освоение нового типа воздушного судна – Bombardier Dash 8 Q300. При непосредственной поддержке Правительства РС (Я) приобретена одна единица. Экипажи прошли соответствующее обучение в Мадриде (Испания).

Основная сила и мотор развития авиакомпании – это, конечно, сотрудники — преданные своему делу профессионалы, которые управляют самолетами и вертолетами, координируют и обслуживают авиапарк компании, а также многие другие специалисты, вовлеченные в процесс авиаперевозок. Штатная численность АК — 892 человек, в числе которых 197 ветеранов авиации РС(Я), 92 почетных работников воздушного транспорта РС(Я), 11 Отличников воздушного транспорта (Минтранс РФ), 6 заслуженных работников транспорта РС(Я).

«Полярные авиалинии» продолжают славные традиции полярной авиации Якутии, которой исполняется 97 лет в этом году. Летные и наземные службы авиакомпании выполняют крайне важную, но сложную работу на бескрайних просторах Крайнего Севера – обеспечение транспортной доступности в населенные пункты, где авиация остается единственным средством перемещения и связью с внешним миром.