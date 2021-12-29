«Полярные авиалинии» начали продажу субсидированных билетов

Открыта продажа субсидированных билетов на рейсы АК «Полярные авиалинии» в арктические районы Якутии

Период полетов по субсидированным билетам в продаже: 1 января – 26 марта 2022 года. Продажу субсидированных билетов на летнее расписание рейсов авиакомпании (апрель – октябрь 2022 года) планируется открыть в феврале.

Купить субсидированные билеты вы можете в кассах авиакомпании: — Курашова, 29 (вход со стороны улицы), открыто с 8.00 до 20.00. Вс – с 9.00 до 14.00. К.т.: 8(4112)424801 — здание аэропорта «Якутск», открыто с 8.00 до 17.00. Вс – выходной. К.т. 8(4112)495445 — здание аэропорта «Маган», открыто с 8.00 до 16.00. Сб,вс — выходные. К.т. 8(4112)406036 — здание Бизнес-центра (Кирова,18, блок А, 1 этаж), открыто с 10.00 до 17.00. Сб,вс – выходные. К.т. 8(4112)219799.

В Послании депутатам Ил Тумэна глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству запустить механизм субсидирования авиаперевозок в Арктике уже с 1 января. Программа стала адресной, и такие билеты доступны для жителей с пропиской в определённом арктическом районе.

В перечень субсидированных направлений входят маршруты АК «Полярные авиалинии» из Якутска в Батагай, Белую Гору, Жиганск, Зырянку, Мому, Саккырыр, Саскылах, Среднеколымск, Тикси, Усть-Куйгу и обратно.