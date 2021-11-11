«Полярные авиалинии» ответила на жалобы жителей Таймылыра

Сегодня в ряде сетевых изданий, а также социальных сетях размещена информация о том, что в Булунском районе «более 50 пассажиров третий месяц не могут вылететь в пос. Таймылыр». Данная информация не соответствует действительности. Авиакомпания сообщает следующее.

В течение октября «Полярные авиалинии» выполнили три рейса по маршруту «Тикси-Таймылыр-Тикси». Крайние рейсы были сделаны 25 и 26 октября. Всего было перевезено 52 пассажира, в том числе дети.

Начиная с 28 октября, также запланированы пассажирские перевозки в Таймылыр – 29 октября, 1, 2, 3, 4 (с продлением регламента аэропорта), 5, 8, 9, 10 и 11 ноября, то есть почти ежедневно экипаж и вертолет Ми-8 стоит в плане на их обеспечение. Но, в связи с неблагоприятными метеоусловиями, они не могут быть выполнены по требованиям безопасности полетов.

С конца октября на территории Булунского района действует западный циклон, сопровождаемый сильным ветром и снегом. Ухудшение видимости, в том числе из-за понижения нижней границы облачности и обледенение не дает выполнить рейсы в Таймылыр. Для пассажирских вертолетных рейсов при таких условиях видимость должна составлять минимум 2000 метров.

При наступлении благоприятных метеоусловий, рейсы будут выполнены, в том числе с продлением регламента аэропорта Тикси в выходные дни.