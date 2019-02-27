Поляки проехали всю Россию, чтобы покорить Момский хребет

Экспедиция «Пик Пекарского» из Польши проехала через Литву, Латвию, Россию в Якутию — сообщает yakutia.com.

Поляки путешествуют на авто уже целый месяц по России, сегодня они добрались до Якутска, далее их путь лежит по Колымской трассе, в пос. Усть-Нера и конечный путь Хонуу.

Весьма колоритные поляки рассказали о своей главной цели — это восхождение на безымянную высочайшую точку Момского хребта (более 2500 м), чтобы назвать этот пик в честь исследователя Эдварда Пекарского.

Исследователь Эдвард Карлович Пекарский известен, как автор трудов по этнографии якутов и эвенков и составитель фундаментального словаря якутского языка.

В Якутск прибыл в 1881 году и был поселен в 1-м Игидейском наслеге Боотурского улуса, где прожил около 20 лет. Уже к 1887 году Пекарский собрал 7 тысяч якутских слов, через 11 лет — 20 тысяч, а к 1930 году — 25 тысяч слов. Ему помогали в этой работе местные знатоки якутского языка: священник Д. Д. Попов, олонхосутМ. Н. Андросова-Ионова, лингвист С. А. Новгородов и известные ученые.

В июне 1895 года, по истечении 14-летнего срока обязательного пребывания в Сибири, Пекарский получил право избрания местожительства, за исключением столиц и столичных губерний. Не воспользовавшись своим правом возврата в европейскую часть России, он остался в Якутской области, где вёл научные изыскания и занимался составлением якутско-русского словаря. (Из Википедии)

Будем следить за путешествием отважных туристов.