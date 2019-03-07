…Полвека назад Якутия вздрогнула от счастья! На другой стороне земного шара в далекой Аргентине якутский паренек двадцати лет от роду выиграл серебряную медаль чемпионата мира по вольной борьбе!

Это было словно из фантастических романов (и парня звали Роман!) Жюля Верна, где герои, пробурив планету, оказывались по ту сторону Земли. Дмитриев ведь родом из жиганского села Бестях, что на реке Лене, недалече впадающей в Северный Ледовитый океан. И город, где он добился триумфа, носил романтическое название – Мар-Дель-Плата…

В том же 1969 году Роман Дмитриев стал чемпионом Европы. А в Мюнхене-1972 взошел на Олимп, прославив свой якутский народ на весь мир. В бушующем борцовским фанатизмом иранской столице Тегеране-1973 наш герой встал на высшую ступень пьедестала чемпионата мира. Даже многомиллионные народы не имеют своих олимпийских чемпионов, а он смог ради нас. Мог стать и трехкратным олимпиоником в Москве-1980, до того это был уникальный спортсмен и личность. До сих пор этого ни одному «мухачу» этого не удалось…

Мы выросли с этим именем – Роман Дмитриев – крепко укоренившемся в нашей памяти, словно это богатырь из героического эпоса олонхо. Каким же он был? Отец кадровый охотник учил пятерых сыновей подкрадываться к добыче, быть терпеливым, знать повадки, приемы, потом стрелять наверняка. Таким он и был на ковре. Но в то же время его старший (на год) брат Гаврил по прозванию «Чапай» представлял собой ураган на ристалище, бросаясь на любого с открытым забралом. Не зря он выиграл два чемпионата всего Советского Союза, победить на котором было подчас труднее, чем на европейском форуме. А на счету Романа Михайловича шесть золотых медалей чемпиона СССР. Братья были словно лед и пламень, вода и огонь. Кстати, о воде. Один ученый, наблюдавший несколько дней за Дмитриевым, был поражен и восхищен его выдержкой и железной волей вольника. Сгоняя вес до нужных 48 кг, он мог часами кружить вокруг маленькой бутылочки с водой и так и не коснуться ее. Как говорили мудрые: кто победил себя, тот выиграл весь мир.

А сколько у него было друзей! Своим умом, доброжелательностью, тончайшим юмором – истинный глубокий смысл некоторых его шуток доходил лишь спустя время, он привлекал к себе людей. Особенно его, борца в весе пера, любили богатыри. Сибиряк двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин был вдвойне земляком – в юности работал монтажником в якутском Кысыл-Сыре («Красная гора» по-якутски, как и его родной Красноярск) и ближайшим другом до конца дней своих. Нежно обожал Михалыча и другой двукратный олимпионик Сослан Андиев из Осетии.

Помню, на чемпионате мира по футзалу в Нерюнгри Роман Михайлович (тогда министр спорта Республики Саха (Якутия) поразил нас своей скромностью и добросердечием, и мы коротали вечера в гостинице за шахматными баталиями и разговорами с шутками-прибаутками. Воистину великие люди отличаются простотой в общении.

Ему в эти дни бы исполнилось 70 лет и в 7-й раз проводится международный турнир памяти Романа Дмитриева, чье имя внесено в Зал славы объединенного мира борьбы. Наш народ никогда не забудет своего первого олимпийского чемпиона. Это он заслужил своими спортивными подвигами, добрыми делами и мудростью, не зря стал чемпионом Европы в Софии («мудрая» по-гречески).

Игорь ПЛАТОНОВ

Фото с сайта СпортЯкутия