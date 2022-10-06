Полвека душа в душу. Супруги Тимофеевы отметили золотую свадьбу

Семейная пара Тимофеевых из с. Тит-Эбя Хангаласского улуса отметила полвека счастливой совместной жизни. Егора Афанасьевича и Тамару Петровну с счастливой датой поздравили специалисты наслежной администрации и работники Центра культуры “Сарыал”.

Глава семейства Егор Афанасьевич родился в с. Тит-Эбя в 1951 году. После окончания Намского СПТУ работал трактористом в совхозе. Егор Афанасьевич всю свою жизнь добросовестно работал водителем в Орджоникидзевском райсельхозхимии и больше 10 лет в Орджоникидзевском леспромхозе, где за долголетнюю и безупречную работу был награжден автомашиной «Волга». Награжден знаком «Ударник коммунистического труда», юбилейными медалями, имеет многочисленные дипломы и грамоты.

Спутница жизни Егора Афанасьевича Тамара Петровна также является уроженкой села Тит-Эбя. Она родилась в 1949 году. Всю свою жизнь посвятила в Покровском узле связи: начала с должности телефонистки и прошла трудовой путь до начальника отделения связи Тит-Эбя филиала ФГУП «Почта России». За долголетнюю, добросовестную работу Тамаре Петровне присвоено звание «Мастер связи», «Ударник коммунистического труда. Награждена юбилейными медалями, имеет многочисленные дипломы и грамоты.

Чета Тимофеевых, прожив в мире и согласии 50 лет, родили и воспитали 3 детей. Супруги — люди активной жизненной позиции, не стоят в стороне от общественной жизни наслега, пропагандисты и сторонники здорового образа жизни. 4 октября отпраздновали 50 лет со дня заключения брака.

Две жизни идут одной судьбой, за это время супруги стали единым целым. Вот такое оно — тихое семейное счастье. Юбиляры не делят обязанности, предпочитают делать всё вместе. В более молодом возрасте ходили с детьми на природу, занимались спортом, устраивали интересные семейные вечера. Сейчас, когда дети уже выпорхнули из гнезда, пенсионеры продолжают создавать уют и вести активный образ жизни. Большое внимание уделяют огороду и саду, участвуют в общественной жизни.

Считается, когда на земле соединяются судьбы, на небе загорается новая звезда. Яркая звезда семьи Тимофеевых на протяжении многих лет дарит свет не только друг другу, но и всем, кто встречается на их жизненном пути. На такие пары нужно равняться и каждый день учиться у них мудрости и мастерству семейной жизни.