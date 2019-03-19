Получите и распишитесь: ЯТЭК купил технику для детского сада

Детский сад «Родничок» поселка Кысыл-Сыр получил от компании «ЯТЭК» компьютерную и периферийную технику, которая будет использована, в том числе, для обучения и развития детей.

Детский сад «Родничок» для жителей поселка Кысыл-Сыр – место родное. Сюда ходят многие дети, живущие в поселке, больше половины воспитанников – это дети сотрудников компании «ЯТЭК». Поэтому, когда в детском саду случилось несчастье и сгорел системный блок, администрация детского сада обратилась за помощью в «ЯТЭК».

«Надо сказать, что в «ЯТЭК» всегда помогали нашему детскому саду. Провели в два здания холодное водоснабжение, завозили песок для песочниц, ремонтировали освещение на территории. В ответ на любую нашу просьбу мы получаем помощь. Вот и в этот раз компания очень оперативно купила все необходимое. Теперь не только у сотрудников есть возможность полноценно работать, но и у ребят есть возможности для полноценных и интересных занятий», – отметила заведующая детского сада «Родничок» поселка Кысыл-Сыр Потапова Гульназира Нуримановна.

Два планшета Samsung Galaxy Tab, два персональных компьютера с аксессуарами и два принтера были доставлены в детский сад к радости его сотрудников и воспитанников. Технику планируют использовать для работы методического кабинета, для занятий по робототехнике, а также для онлайн обучения сотрудников и повышения их квалификации.