Получить IT-профессию можно со скидкой 50%

ИТ-профессии становятся все более востребованными и высокооплачиваемыми. Если у вас уже есть образование, но вы хотите получить первую или новую специальность в ИТ, можно сэкономить время и деньги и пойти учиться на проект «Цифровые профессии» (profidigital.ru). Государство оплатит половину стоимости обучения.

Чему можно научиться

С помощью господдержки можно выучиться на разработчика, аналитика-данных, тестировщика, веб-дизайнера, бизнес-аналитика, проджект-менеджера, освоить С++, Python, Java, научиться мобильной разработке для Android и iOS или выбрать другую из предложенных цифровых профессий. Полный каталог есть на сайте (https:profidigital.ru/catalog).

Кто сможет участвовать

Граждане России старше 16 лет и не достигшие пенсионного возраста со средним профессиональным или высшим образованием.

Как подать заявку

Для участия необходимо подать заявку на сайте profidigital.ru, после подтверждения выбрать программу в Каталоге и оплатить 50 % стоимости обучения (самостоятельно или за счет работодателя), вторую половину внесет государство.

Дипломы об окончании программ в 2021 году смогут получить только 5 000 участников. Успейте подать заявку в числе первых на profidigital.ru/#form.