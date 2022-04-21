Получил три года колонии за рубку 13 деревьев

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимые 20 января 2022 года в отсутствие разрешительных документов осуществили с использованием бензопилы незаконную рубку сырорастущих деревьев породы «сосна» в количестве 12 единиц и 1 единицы дерева породы «лиственница». Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Российской Федерации, составила более 228 тыс. рублей .

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил одного из подсудимых с учетом рецидива преступлений к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Судом также удовлетворен иск прокурора о возмещении осужденными причиненного преступлением ущерба в доход Российской Федерации в размере 228 262 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.