Получил срок за стрельбу из ружья в воздух

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия), сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Судом установлено, что подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая проверить работоспособность охотничьего ружья, выражая явное неуважение к обществу и пренебрегая правилами поведения в общественных местах, находясь на улице в непосредственной близости с многоквартирным жилым домом по ул.Кузьмина г. Якутск, произвел два выстрела в воздух, чем нарушил покой граждан.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, признания подсудимым своей вины, раскаяния в содеянном приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.