Получи услуги МФЦ для бизнеса в АЭБ

В формате «единого окна» МФЦ для бизнеса в офисе Алмазэргиэнбанка в Якутске на проспекте Ленина, 1 юридическим лицам и предпринимателям доступно около 150 видов госуслуг.

Окна «МФЦ для бизнеса» позволяют решить различные вопросы, стоящие перед организацией: это не только привычные услуги в сфере земельно-имущественных отношений, регистрации бизнеса и предоставления сведений налоговой службы. Предприниматели могут также получить информацию о программах господдержки, субсидиях, участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.

Клиенты АЭБ могут осуществить регистрацию юридического лица, физического лица в качестве индивидуальных предпринимателей; прав на недвижимое имущество и сделок с ним; внести изменения в реестр налогоплательщиков, получить разрешительную документацию и лицензирование, получить сведения, содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и недвижимого имущества (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП).

Также можно подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, получить информацию о налогах, сборах и страховых взносах и многое другое.

«Мы предоставляем предпринимателям Якутии еще один канал для получения целого комплекса услуг – муниципальных, государственных и банковских. Окна «МФЦ для бизнеса» в АЭБ в первую очередь нацелены на создание более благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Мы упростили и ускорили процесс получения услуг, чтобы наши предприниматели не тратили время на решение многих организационных вопросов, оформление всевозможных документов, посещение органов власти и так далее. Это позволит им активнее генерировать новые идеи и эффективно развивать свое дело, а значит, и экономику республики», — отметил председатель правления АЭБ Николай Долгунов.

По его словам, для Алмазэргиэнбанка поддержка МСП является одной из приоритетных задач. Банк первым в Якутии более двух лет назад приступил к реализации проекта объединения кредитной организации и специализированных окон для бизнеса. Продолжать работу в данном направлении АЭБ намерен и в дальнейшем на базе своих дополнительных офисов в районах республики.

За 2 года работы окон МФЦ для бизнеса в Алмазэргиэнбанке было оказано более 8 тыс госуслуг. Наиболее востребованными среди клиентов стали услуги, оказываемые Росреестром и Кадастровой палатой. Также в число самых популярных услуг вошли государственная регистрация договора об ипотеке, государственная регистрация прекращения регистрационной записи об ипотеке и государственная регистрация договора долевого участия.

Три окна МФЦ работают в офисе АЭБ в Якутске по адресу проспект Ленина, 1 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Записаться на прием и уточнить информацию по стоимости отдельных услуг можно по телефону бесплатной горячей линии банка 88001003422.