Получи профессию бесплатно и устройся на желаемую работу!

На портале «Работа в России» стартовал прием заявок от отдельных категорий граждан на бесплатное обучение на коротких курсах в целях содействия занятости.

Программа реализуется для быстрой подготовки кадров из числа отдельных категорий лиц, нуждающихся в государственной поддержке, по востребованным в регионе компетенциям Ворлдскиллс.

При этом обучение для этих граждан будет бесплатным, а затраты образовательных организаций будут профинансированы из федерального бюджета.

В общей сложности около 170 тысяч россиян смогут получить новые знания, которые помогут им в трудоустройстве или открыть собственное дело.

Кто может обучаться?

Программа нацелена на следующие категории граждан:

граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан;

лиц в возрасте 50-ти лет и старше;

лиц предпенсионного возраста;

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком не состоящих в трудовых отношениях;

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность.

Сколько человек может обучиться от Республики Саха (Якутия)

в 2021 году?

Количество мест для обучения ограничена. Общая квота для жителей Республики Саха (Якутия) составляет 1091 чел.

Квота на курсы распределяется согласно их востребованности на рынке труда.

Нормативно-правовая база.

Программа реализуется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Кто является организатором программы?

Федеральным оператор ‑ АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Региональный оператор ‑ АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)».

Какие образовательные организации могут участвовать в программе?

Участниками программы являются образовательные организации, имеющие лицензию, опытных квалифицированных преподавателей, экспертов Ворлдскиллс и всю необходимую материально-техническую базу.

От Республики Саха (Якутия) в программе участвуют более 20 профессиональных образовательных организаций.

Какие курсы можно будет пройти в рамках программы?

Заявки принимаются уже по 35 различным компетенциям: представлены курсы, касающиеся производственной, технологической, медицинской, IT сфер. Список компетенций будет постепенно дополняться.

Образовательные курсы разрабатываются согласно мировым стандартам Ворлдскиллс.

Как будет проходить обучение?

Обучение по дистанционным формам будет проходить на цифровой платформе образовательных организаций, а очное обучение ‑ на базе самих образовательных организаций.

Длительность курсов зависит от графика выбранной компетенции, составляет от 72 до 256 ч. (до трех месяцев).

Трудоустройство

В течение 6 месяцев после окончания обучения (но не позднее 15 декабря 2021 г.) граждане должны трудоустроиться или открыть собственное дело (как индивидуальный предприниматель, самозанятый или учредитель юридического лица).

Какой документ получают граждане после завершения обучения?

По окончании обучения граждане получают документ о квалификации государственного образца, соответствующий выбранной программе.

Как будет проходить набор и отбор заявок от граждан?

Набор заявок слушателей проходит централизованно через сайт Работа в России (trudvsem.ru). Авторизация проходит через платформу Госуслуги.

Далее заявки передаются региональному оператору программы АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» на отбор – проверяется соответствие гражданина указанной категории, запрашиваются необходимые документы, оценивается потенциал трудоустройства.

После прохождения отбора заявки передаются образовательным организациям.