Получи 1,5 миллиона рублей для своего стартапа

20 сентября стартует программа «Акселератор Б8» от Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). В ходе нее стартапы получат менторскую и образовательную поддержку для реализации идей, увеличения продаж и выхода на международные рынки, и возможность получить 1,5 миллиона рублей на свой проект.

Заявки принимаются до 5 сентября включительно на сайте b8accelerator.com .

Средства выделяются в обмен на право выкупить 5% долю в компании в течение трех лет. Принять участие в программе могут российские стартапы, а также малые и средние инновационные компании с MVP (Minimum Viable Product) или готовым продуктом.

«Мы фокусируемся на работе с проектами в предпосевной стадии, когда проект существует на уровне идеи. Большое внимание уделяем развитию навыков продуктивной командной работы, что немаловажно для ИТ-стартапов, которые зачастую работают удаленно. Также одна наша отличительная особенность — акцент на выходе на внешние рынки», — сказал Василий Ефимов, директор Фонда развития инноваций.

Акселератор «Б8» давно вышел за границы Якутии, распространяя опыт и знания сначала на Дальний Восток, а затем и на всю территорию страны. Следует отметить, что Якутия как лидер в области инноваций и ИТ обеспечивает около двух третей экспорта ИТ-услуг в ДФО и готова делиться опытом с начинающими предпринимателями из других регионов. Среди участников прошлых потоков — команды из Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

По любым вопросам стартапы могут связаться по телефону 8 (924) 767-84-00. Или по электронной почте: inbox@b8accelerator.com