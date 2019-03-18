Получайте кэшбэк в размере 10% за оплату счета в кафе и ресторанах!

Держатели карт JCB от Алмазэргиэнбанка могут принять участие в акции и получить кэшбэк в размере 10%, расплачиваясь картой крупнейшей платежной системы Японии в кафе и ресторанах.

Чтобы принять участие в акции «Возвращаем 10% за оплату счета в кафе и ресторанах картой JCB», необходимо совершать операции по оплате товаров и услуг картой JCB в кафе и ресторанах с 14 марта по 13 июня 2019 года.

Итоги будут подведены с 14 июня по 27 июня 2019 года, а кэшбэк выплачен с 28 июня по 12 июля 2019 года.

Максимальная сумма кэшбэка, которую может получить участник акции, составляет 4 тысячи рублей или эквивалент в валюте счета карты JCB, рассчитанный по курсу продажи валюты, установленный банком на дату зачисления кэшбэка.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте albank.ru.

JCB — крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира, ее карты выпускаются в 24 странах мира. Сотрудничество с Алмазэргиэнбанком началось в 2017 году, когда крупнейшее финансовое учреждение республики начало выпускать карты JCB.