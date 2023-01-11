Получать и оплачивать квитанции за свет и тепло можно не выходя из дома

Получить квитанцию по электронной почте и оплатить начисления в «Личном кабинете» или с помощью мобильного приложения — всё больше якутян выбирают преимущества интерактивных сервисов ПАО «ДЭК». На сегодняшний день зарегистрировано более 134 тысяч пользователей сервиса «Личный кабинет», а от получения бумажных платежных документов отказались порядка 120 тысяч клиентов компании.

Интерактивные сервисы «Личный кабинет» и мобильное приложение экономят время и деньги. На этих онлайн-площадках можно оплатить счета за свет, тепло и ГВС без комиссии, оперативно узнавать информацию о состоянии лицевого счета, просматривать историю начислений и оплат, передавать показания приборов учета.

Через раздел «Обращения» в «Личном кабинете» также можно задать вопрос, написать отзыв, отправить заявление о смене собственника лицевого счета, заявку на опломбирование электросчетчика и заказать справку об отсутствии задолженности. Кроме того, в «Личный кабинет» можно добавить сразу несколько лицевых счетов.

Сейчас в мобильном приложении для удобства клиентов внедрена беспроцентная система быстрых платежей (СПБ), позволяющая мгновенно погасить задолженность. Система проста в использовании – достаточно иметь под рукой квитанцию с QR-кодом и обычное мобильное приложение любого банка.

Для регистрации в «Личном кабинете» необходимо пройти в раздел «Личный кабинет» на сайте ПАО «ДЭК». Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store по названию «ДЭК Якутскэнергосбыт». При возникновении сложностей при регистрации можно написать обращение через специальную форму на сайте или обратиться в Единый контактный центр по номеру 8-800-234-77-77 (понедельник-пятница: с 9.00 до 19.00).

Подписавшись на рассылку квитанций по электронной почте, клиенты не только получают платежный документ на 5 -7 дней раньше, чем его бумажный аналог попадет в почтовый ящик, но и могут просматривать состояние своих лицевых счетов в любое время.

Электронные квитанции имеют более высокую степень защиты от неправомерного доступа к личным данным в сравнении с бумажным носителем, а также снижают объемы бумажных отходов и позволяют экономить природные ресурсы. При этом оплатить «цифровой» документ можно из любой точки мира.

Оформить заявку на получение квитанции по электронной почте можно в «Личном кабинете» или на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Электронная квитанция», а также обратившись в ближайший клиентский офис энергокомпании.