Получайте кэшбэк на карту АЭБ

В декабре 2019 года в Алмазэргиэнбанке стартовала система лояльности «СВОИ». С момента запуска кэшбэк получают более 5,5 тысячи держателей карт АЭБ в 103 предприятиях Якутска и республики.

Как стать участником системы лояльности «СВОИ»?

Подключиться к «СВОИМ» очень просто – обратитесь в любой операционный офис АЭБ в городе Якутске или в районах республике, специалисты банка подключат вас к системе лояльности.

Дистанционно подключиться можно с помощью оператора call-центра по номеру телефона 8-800-100-34-22.

Самостоятельно подключиться к «СВОИМ» можно в мобильном приложении «АЭБ-Онлайн 2.0», достаточно выбрать «СВОИ» в списке меню на главной странице приложения, и вы сразу становитесь участником системы.

Как получать кэшбэк?

Оплачивайте покупки любой картой АЭБ в магазинах, ресторанах, аптеках, салонах и на заправках, в строительных компаниях, согласно списку предприятий – партнеров системы лояльности «СВОИ». Кэшбэк начисляется «живыми» деньгами – в зависимости от суммы покупок.

Где получить кэшбэк?

Получить кэшбэк можно в любом предприятии, где у входа есть стикер «СВОИ». Полный список предприятий по ссылке на сайте www.svoi.albank.ru.

Также вы можете сами пригласить в систему лояльности «СВОИ» ваш любимый магазин, салон или кафе. Таким образом сеть «СВОИ» будет расти рядом с вами и с пользой для всех.

Более подробно о системе лояльности свои можно узнать на сайте www.svoi.albank.ru, во всех операционных офисах и у операторов call-центра.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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