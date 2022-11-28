Полтора десятка квартир в одном доме отключили от канализации в Якутске

Водоканал продолжает ограничивать услугу водоотведения абонентам, не оплачивающим за потребленные услуги. Согласно статье 117 Правил предоставления коммунальных услуг, такое ограничение применяют к тем абонентам, которые не производили оплату в течение двух и более месяцев.

Рекордное количество отключений в уходящем месяце специалисты АО «Водоканал» произвели в доме по улице Газовиков в микрорайоне Марха. Под угрозой ограничения находилось 26 абонентов, общая сумма задолженности которых составила 1,5 миллиона рублей. Предварительно все должники получили уведомления о предстоящем отключении. Многие воспользовались 20-дневным сроком и оплатили задолженность. Некоторые заключил договор реструктуризации, погасив половину суммы. Остальные 14 квартир лишили услуги водоотведения, установив заглушки внутри канализационной трубы. Их общая сумма задолженности составила почти 800 тысяч рублей.

Всего в этом году ограничение услуги грозило 850 абонентам сумма задолженности которых составила почти 13 миллионов рублей. Подавляющее большинство собственников жилых помещений погасили задолженность. Заглушки установили в 79 квартирах. Расходы на установку и снятие заглушки также ложится на плечи абонентов.

АО «Водоканал» напоминает о необходимости ежемесячно производить оплату за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным. Помимо этого необходимо ежемесячно передать показания приборов учета с 20 по 27 число расчетного месяца.