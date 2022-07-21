Полпред ДФО проводит совещание по пожароопасной и паводковой обстановке в Якутии

Полпред ДФО проводит совещание по пожароопасной и паводковой обстановке, складывающейся в Якутии и частично в Хабаровском крае, передает Официальный канал Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

🔹«На Дальнем Востоке часто складывается ситуация, когда необходимо бороться со стихийными явлениями. ДФО – самый крупный округ в стране. Его площадь составляет 40% территории страны. А низкая плотность населения обуславливает ситуацию, когда до пожаров иногда сложно добраться. К Якутии всё это относится в полной мере, республика – самый большой субъект РФ. Тем не менее, какие бы причины не лежали в основе тех или иных стихийных явлений, мы обязаны защитить население, минимизировать ущерб экономики», — подчеркнул Юрий Трутнев

🔹Главное в деле защиты от паводков, по мнению полпреда, — строительство гидрозащитных сооружений

Что касается пожаров, то основные параметры эффективности — тушение пожаров в первый день. «После того, как пожар разгулялся, он уже несёт массу рисков, создаёт риски для экономики, для людей», — заметил он