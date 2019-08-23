23.08.2019
16:11
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Общество

Положительные результаты при взаимодействии АО «Саханефтегазсбыт» и Ленского района

В городе Ленск отремонтирована дорога до Ленской нефтебазы. Ранее во время рабочего визита врио гендиректора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев обсудил с главой Ленского района Жумартом Абильмановым необходимость восстановления дорожного покрытия участка муниципальной автодороги на участке до границ Ленской нефтебазы.

Всего в этом году в городе отремонтировано более 5,5 км дорог, новый асфальт проложен на площади 52 тыс. кв.м. на шести улицах: Победы, Орджоникидзе, Дзержинского, Пролетарская, Объездная и Докеров.

Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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