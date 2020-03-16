Положительные эмоции — тоже лечение

АЭБ организовал весенний праздник онкобольным детям.

Волонтеры Алмазэргиэнбанка провели благотворительную праздничную акцию в онкологическом отделении Национально центра медицины РС(Я). Традиционно добрый праздник проходит в преддверии 8 марта, в рамках реализации социального проекта банка «Детство без границ», но в этом году из-за карантина мероприятие состоялось 13 марта.

Алмазэргиэнбанк уже больше 10 лет шефствует над онкологическим отделением педиатрического центра. АЭБ на системной основе оказывает разностороннюю помощь, которая касается не только приобретения оборудования или покупки лекарств, предоставления подарков детям, но и оказания нематериальной помощи.

«Сегодня мы привезли подарки детям и отделению: детские тренажеры, фильтр для воды «Аквафор». Также сегодня с нами больницу посетили наши давние социальные партнеры — студенческий театр «Туйэркэн» и его артисты — студенты АГИИК со своим новым спектаклем «Приключения Сахарка и Карамельки. Надеемся поднять деткам настроение полезным и веселым досугом. Ведь положительный настрой также очень важен в борьбе с такими серьезными заболеваниями»,- рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности АЭБ Наталья Миронова.

На мероприятии вручили благодарственные письма руководителю студенческого театра «Туйэркэн» Галине Карасевой и молодым артистам за плодотворное сотрудничество в области реализации проекта «Детство без границ» и участие в благотворительных акциях, а также подарили подарки детям и отделению. Артисты представили юным зрителям и работникам Медцентра веселый спектакль и провели игры для маленьких пациентов.

«Спасибо большое Алмазэргиэнбанку за то,что вы всегда с нами! За то, что всегда приходите и радуете наших детей, родителей и врачей. Конечно, у нас очень тесная дружба, которой мы очень дорожим. Спасибо, что вы оказываете поддержку нашим детям, а самая хорошая помощь — это положительные эмоции — это тоже лечение», — поблагодарила в завершении праздника заведующая детским онкологическим отделением Медцентра Саргылана Кондратьева.

Отметим, что все подарки были куплены на средства, вырученные на новогоднем аукционе, проведенном среди сотрудников Алмазэргиэнбанка. Тогда организаторы реализовали handmade-поделки, сделанные детьми онкологического отделения, на сумму 54 тысячи рублей.