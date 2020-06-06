Половина проверенных объектов торговли и общепита нарушают режим

Административной комиссией городского округа «город Якутск» совместно со структурными подразделениями Окружной администрации ежедневно, без выходных и праздничных дней, в том числе в ночное время, проводятся рейдовые мероприятия по выявлению в городе Якутске нарушений обязательных для исполнения Правил поведения в условиях режима повышенной готовности.

В период времени с 24 марта по 4 июня 2020 года осмотрено 927 торговых объектов и объектов общественного питания, в среднем – 15-20 объектов в сутки. Выявлено 439 нарушений, проведено 261 профилактическая беседа и составлено 178 актов о нарушениях.

Из них 162 акта направлено в Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) для возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Благодаря проводимым Окружной администрацией мероприятиям, разъяснительной работе с владельцами предприятий торговли и общепита, мерам административного воздействия, на большинстве крупных предприятий торговли соблюдаются основные меры безопасности против распространения коронавирусной инфекции. В том числе, разделительные полосы на полу для соблюдения социальной дистанции, ношение средств индивидуальной защиты персоналом, соблюдение масочного режима для покупателей, графики текущей дезинфекции. Кроме того, по решению республиканского оперативного штаба, 30 и 31 мая, 6 и 7 июня на всех объектах торговли в г. Якутске проводится полная дезинфекция, объявлены санитарные дни.

Принимаемые меры, проводимые контрольные мероприятия, способствуют существенному снижению риска заражения коронавирусом как покупателей, так и работников торговых объектов.

По данным, озвученным главным санитарным врачом РС (Я) Маргаритой Игнатьевой, в Якутске 80 % случаев заражения коронавирусной инфекцией являются внутрисемейными или корпоративными.

В большинстве случаев нарушения фиксируются со стороны мелких объектов торговли и общепита, в которых не соблюдается масочный режим, режим работы и другие ограничения против распространения коронавирусной инфекции. Большую помощь в вопросах контроля за объектами торговли и общепита оказывают неравнодушные горожане, которые направляют сигналы о нарушениях в административную комиссию г. Якутска. Также осуществляется мониторинг сообщений по данной теме в социальных сетях.

В целях недопущения завышения цен на продовольственные товары в условиях эпидемии короновирусной инфекции, с 11 марта 2020 года проводится мониторинг цен на 37 наименований продовольственных товаров: хлеб и булочные изделия, говядина, свинина, куры, яйца, масло подсолнечное, молоко питьевое, чай черный, мука пшеничная, картофель, помидоры огурцы, крупа гречневая, детское питание (сухие смеси), чеснок, имбирь, лимон и др. Всего за период с 11 марта по 27 мая 2020 года мониторинг цен был проведен 18 раз.

Также постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 июня 2015 года № 179п (в редакции от 23.03.2020 г. № 89п) установлены предельные размеры торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары в количестве 27 наименований: молоко, яйцо куриное, сахар-песок, рис шлифованный, крупа гречневая, макаронные изделия, масло сливочное, масло подсолнечное, чай черный, картофель, лук репчатый, яблоки, капуста белокочанная и др.

Кроме того, контрольными мероприятиями по соблюдению мер безопасности против коронавирусной инфекции охвачено 60 объектов строительства, а также предприятия и учреждения всех форм собственности на территории г. Якутска: всего 503 объекта, проведено 563 контрольных мероприятия. О выявленных нарушениях сотрудники городского оперативного штаба информируют руководство организаций и Роспотребнадзор.