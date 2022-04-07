Половина опрошенных якутян за 4 рабочих дня

Идею 4-дневной рабочей недели поддерживают 53% якутян, но в подавляющем большинстве компаний ее даже не рассматривают, говорят данные последнего опроса онлайн-сервиса SuperJob .

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Однако в подавляющем большинстве компаний Якутии (93%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 4% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 2% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.

Поддерживают идею введения 4-дневки сегодня 53% якутян. Каждый третий (31%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (52%) и якутяне с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (56%).

Опрос якутян, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, показал, что 65% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (25%) не сможет этого сделать. Якутяне до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня сообщает 70%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (31%).SuperJob.