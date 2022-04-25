Половина депутатов Якутии не желает «светиться» в СМИ



По идее, представительные органы всех уровней относятся к публичной власти. Одним из показателей открытости деятельности народных избранников является освещение в средствах массовой информации. Однако по результатам опроса Сахапарламент.ру в республике с этим имеются определенные проблемы.

Так, согласно опросу 47,8% депутатов Якутии готовы давать свои комментарии в медиа только при наличии экстраординарного повода. Еще 18,5% вообще не готовы давать комментарии. Вести публичную деятельность чаще, чем раз в неделю готовы только 16,5% опрошенных.

В опросе, проведенном Сахапарламент.ру в апреле 2022 года, приняло участие 550 законодателей и 330 жителей Якутии. Среди законодателей 45% — депутаты поселенческих органов, 41% — депутаты районного уровня и 4,5% — госсобрания Ил Тумэн.

