Полотно известного художника пополнило Якутский музей

В Якутском музее им. Ем. Яросласвкого впервые открылась выставка «Мой Север» неутомимого труженика, заслуженного художника Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), народного художника Республики Саха (Якутия) Юрия Васильевича СПИРИДОНОВА. Символично то, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках персональной выставки известный художник передал в дар Якутскому музею свою картину “Аэрокобры на Полюсе холода”. В работе запечатлен момент из жизни легендарной перегоночной воздушной трассы Аляска – Сибирь, которая действовала во времена Великой Отечественной войны.

“Выражаю благодарность от имени Якутского музея и от себя лично за бесценный дар в год Великой Победы, за картину “Аэрокобры на Полюсе холода”. Героическая работа в тылу, где наши отцы и деды строили аэродромы, перегоняли самолеты, вместе с союзниками работали над Победой нашла отражение в картине. Эта работа найдет достойное место в Старейшем музее Дальнего Востока”, — сообщил директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Николай БУГАЕВ.

Творчество Юрия Васильевича – яркая и неотделимая его часть. Как проникновенно писал о нем выдающийся ученый Иннокетий ПОТАПОВ:

“Юрий Спиридонов – художник неравнодушного духовного склада и темперамента с живым восприятием происходящих вокруг него явлений в жизни и в искусстве, притом он стремится осмысливать их в возможно широком аспекте и с профессиональными критериями и инновациями”. В самом деле, в творчестве Юрия Васильевича отчетливо и осязаемо возникает изображение “трудов и дней”, постоянных, неизбавных, особенно в суровой северной природе. Главным истоком творений Спиридонова являются люди, их душевное устремление, их заботы, их неравнодушие. Причем он стремится подчеркнуть эти качества всюду, где побывал, а побывал он во многих местах, во многих странах.

“Не перестаю восхищаться Юрием Васильевичем – мастерством, уникальным видением мира, экспрессивным художественным языком! Эта выставка – очередной праздник высокого искусства, прекрасного вкуса и человеческого гения”, — поделилась впечатлениями ученица Юрия Спиридонова, художник Мира АРГУНОВА.

На выставке представлены более 10 произведений, в которых присутствуют образ Севера, любовь к Родине, ее бескрайним просторам.

Выставка будет работать с 9 декабря 2020 года по 20 января 2021 года в Главном корпусе Якутского музея.

Произведения Ю.В. Спиридонова с успехом экспонировались на всесоюзной выставке «Молодость страны» (Москва,1982), а также на Всероссийских художественных выставках «По родной стране» (Москва, 1981, Красноярск, 1983), «Сберечь нашу землю» (Москва,1990), «Россия-Х», «Россия –XI», «Россия-XII» (Москва, 2004,2009, 2019), III-й Всероссийской выставке пейзажной живописи «Образ Родины» (Вологда, 2006), а также с успехом прошли персональные выставки художника в г. Фербенкс, (США,1992), г. Рейкьявик (Исландия,1997), г. Кеми (Финляндия,1999), г. Неаполь (Италия,2009) и по республике, «Мой Север» (1987, 1989), «Образ Арктики» (1997,1998,2000,2002).