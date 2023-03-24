Полный запрет вейпов навредит малому бизнесу — Минпред Якутии

В Якутске более сотни специализированных магазинов по продаже вейпов и устройств для курения, и полный их запрет может навредить малому бизнесу, поделился мнением министр предпринимательства Тимур Ханды.

23 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно «спасать детей», путем возможного запрета вейпов.

«Известно, что вейпы наряду с обычными сигаретами наносят большой урон здоровью, особенно организму детей. Однако полный запрет вейпов может нанести вред малому бизнесу, ведь только в одном Якутске более 100 магазинов, продающих такого рода товары. Также это будет означать недобор налогов и уход бизнеса в теневой сектор, продажу несертифицированных, еще более опасных устройств и жидкостей к ним «из под полы»», — сказал Тимур Ханды.

Министр предложил другой вариант решения проблемы.

«Лучше применить строгое регулирование, чтобы исключалась любая продажа никотина несовершеннолетним. Можно еще раз увеличить акцизы на сигареты и папиросы, устройства для нагревания табака и на жидкости для вейпов», — сказал министр предпринимательства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе представления в Госдуме отчета о работе правительства за 2022 год пообещал, что кабинет министров рассмотрит вопрос о запрете вейпов.

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