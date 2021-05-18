Полный список пунктов вакцинации в Якутии

Массовая вакцинация для жителей города Якутска и районов продолжается. В медицинских учреждениях вакцину от коронавируса можно получить с 08:00 часов утра до 20:00 часов вечера не только в будние, но и в выходные дни.

По состоянию на 18 мая 2021 в республику поступило всего 143428 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. На 18 мая 2021г получили первую вакцинацию всего 124593 человек, вторую вакцинацию получили 101141 человек.

Для получения вакцины от коронавирусной инфекции можно обратиться в поликлиники города Якутска, районов республики и пункты вакцинации с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС.

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Кирова, 34

— ул. Горького, 94

Поликлиника №1 г. Якутска:

— ул. Кирова, 19

Якутская городская больница №2:

— ул. Кузьмина, 3

— мкр Марха, ул. Березовая, 11

— с. Маган, ул. Алымова, 12/1

Якутская городская больница №3:

— ул. Лермонтова, 121

— с. Хатассы, ул. Каландарашвили 4/2

— с. Табага, ул. Строительная, 31

— с. Старая Табага, ул. Лесная, 12

Клиника ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова:

— Кулаковского, 36

Медицинский центр города Якутска:

— ул. Кальвица, 3

— ул. Северная, 23

— п. Тулагино, ул. Порядина, 3

— п. Кангалассы, ул. Лесная, 7

Больница Якутского научного центра комплексных медицинских проблем:

— ул. Кулаковского, 6

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ:

Майинская поликлиника, с. Майя, ул. Советская, 2а

Павловская врачебная амбулатория, с. Павловск, улица Иванова 2

Тюнгюлюнская врачебная амбулатория, с. Тюнгюлю, ул. Механизаторов, д1, корп 2

Нижне-Бестяхская врачебная амбулатория, пос. Нижний Бестях, ул. Ленина, 9

Техтюрская врачебная амбулатория, с. Техтюр, ул. Героя Попова, 18

Хаптагайская врачебная амбулатория, с. Хаптагай, ул. Советская, 9

Балыктахская врачебная амбулатория, с. Балыктах, ул. Нагорная, 21

Томторский ФАП, с. Томтор, ул. Пономарева 10/1

Нахаринская врачебная амбулатория, с. Хочо, ул. Пионерская, 5

Телигинский ФАП, с. Телиги, ул. С. Саввина, 12

Рассолодинский ФАП, с. Рассолода, ул. Герасима Соловьева, 6

Мельжехсинский ФАП, с. Суола-Мельжехси, ул. Степанова, 1

Бютейдяхская врачебная амбулатория, с. Бютейдях, ул. Брызгалова, 24

Чемоикинский ФАП, с. Даркылах, ул. Советская, 6/1

Хоробутская врачебная амбулатория, с. Хоробут, ул. 40 лет Победы, 13

Табагинская врачебная амбулатория, с. Табага, ул. Дорожная, 1

Маттинский ФАП, с. Матта, ул. Школьная, 6

Батаринский ФАП, с. Сымах, ул. Г.Колесова, 12

Елечейский ФАП, с. Елечей, Чапаева, 3

Тумульский ФАП, с. Тумул, ул. Т.Г. Десяткина, 7

Дойдунский ФАП, с. Дойду, ул. Трудовая, 5

Жабыльская врачебная амбулатория, с. Норагана, Н.В. Петрова, 3

Морукский ФАП, с. Суола-Морук, ул. Заречная, 5

Бедиминский ФАП, с. Бедимя, ул. Батаринская

Тыллыминская врачебная амбулатория, с. Ломтука, Советская, 19

Беке ФАП, с. Беке, ул. Октябрьская, 7/1

Быраминский ФАП, с. Бырама, 20

Кроме того, дополнительно открылись пункты для вакцинации в городе Якутске и пригородах. График работы пунктов для вакцинации населения на 18 мая 2021 г:

ТЦ «Оптимист» 10:00-19:00, Аэропорт «Якутск», 08:00-20:00;

ТЦ «Строительный рынок» выставочный зал (Красное здание), 11:00-18:00;

ТРК « Туймаада» 3 этаж( холл) 10:00-20:00;

Русский театр (ул.Ленина 21) 1 этаж 10:00-20:00;

ТЦ «Айсберг» 5 этаж 10:00-20:00;

с. Пригородное «Дом культуры» (Ул.Совхозная 27) 10:00-18:00;

п.Марха СОШ 1 и СОШ 2 15:30-20:00.

Также, сегодня приглашаем на акцию «Ночь вакцинации», которая проводится в здании Государственного Театра эстрады с 21:00 до 07:00.

Вакцинация проходит бесплатно, в порядке живой очереди с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий.

Напомним, что вакцинацию могут пройти граждане старше 18 лет.

Противопоказания для вакцинации от COVID-19:

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе

• острые инфекционные и неинфекционные заболевания

• обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии)

• беременность и период грудного вскармливания

Переболевшие коронавирусом граждане могут пройти иммунизацию не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления. Вакцина формирует иммунитет к заболеванию. Эффективность и безопасность вакцины клинически доказана.

Для профилактики заражения COVID-19 соблюдайте минимальные эпидемиологические правила: избегайте людных мест, носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и обрабатывайте антисептиками после посещения общественных мест, протирайте смартфоны спиртовыми салфетками.