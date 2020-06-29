Полный список победителей праймериз от 28 июня 2020 г.

Победители предварительного голосования партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” от 28 июня 2020 года Список кандидатов на должность глав муниципальных образований Алданского, Вилюйского, Таттинского улусов (районов) 28 июня предварительное голосование состоялось в Алданском, Вилюйском, Таттинском улусах (районах) по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность глав 23 муниципальных образований: № Название улуса (района) Наименование МО ФИО Основное место работы/Должность 1. Алданский район ГП «Город Алдан« БУГАЙ Александр Лукич Администрация МО «Город Алдан», глава ГП «Город Томмот» ЗАВЕРЮХА Александр Васильевич МО «Город Томмот», глава ГП «Поселок Нижний Куранах» ПОТАПОВ Евгений Евгеньевич Администрация МО «Поселок Нижний Куранах», глава ГП «Поселок Ленинский» ГОРДИЕНКО Светлана Ивановна Администрации МО «Поселок Ленинский», глава СП «Беллетский эвенкийский национальный наслег» с. Хатыстыр МЕСТНИКОВА Яна Васильевна МБОУ «СОШ № 20», лаборант 2. Вилюйский улус (район) СП «Арылахский наслег» с. Хампа ЕВСЕЕВ Иван Иванович Администрация МО «Арылахский наслег», глава СП «Борогонский наслег» с.Чай ИВАНОВ Андрей Иннокентьевич Администрация МО «Борогонский наслег», глава СП «Кыргыдайский наслег» с.Сатагай АЛЕКСАНДРОВ Василий Егорович Администрация МО «Кыргыдайский наслег», главный специалист СП «Тогусский наслег» с.Балагаччы ВАСИЛЬЕВ Афанасий Васильевич Администрация МО «Тогусский наслег», глава СП «Чочунский наслег» с.Сыдыбыл Догоюсов Петр Александрович Администрация «Чочунский наслег», глава СП «Югюлятский наслег» с.Кюбеинде ЛУКИН Октябрь Иванович Администрация МО «Югюлятский наслег», глава 3. Таттинский улус СП «Таттинский наслег» с.Ытык-Кюель ПАВЛОВ Егор Иннокентьевич Администрация МО «Таттинский наслег», глава СП «Амгинский наслег» с.Чычымах СОРОВ Степан Степанович Администрация МО «Средне-Амгинский наслег», глава СП «Баягинский наслег» с. Томтор БУРНАШЕВ Денис Егорович АО «Мастер ДСК», бригадир СП «Дайа-Амгинский наслег» с.Дайа-Амга СОБАКИН Тарас Степанович Индивидуальный предприниматель СП «Жохсогонский наслег» с.Боробул ЗАХАРОВ Петр Егорович Администрация МО Жохсогонский наслег, глава СП «Жулейский наслег» с.Туора-Кюель ОСИПОВ Олег Дмитриевич Администрация МО «Жулейский наслег», глава СП «Игидейский наслег» с.Дебдирге БУРМИСТРОВ Иван Ильич СХПК Эрэл, заместитель директора СП «Средне-Амгинский наслег» с.Харбалах БУРНАШЕВ Айал Васильевич Генеральный директор ООО «Коммунальный сервис» СП «Тыарасинский наслег» с.Кыйы ТУРНИН Прокопий Прокопьевич Индивидуальный предприниматель СП «Уолбинский наслег» с.Уолба РАХЛЕЕВ Семен Романович Тренер РССШ СП «Усть-Амгинский наслег» с.Чыинайы ВАСИЛЬЕВ Егор Владимирович Администрация МО «Усть-Амгинский наслег», глава СП «Хара-Алданский наслег» с.Хара-Алдан НЕУСТРОЕВ Семен Васильевич Администрация МР «Таттинский улус», специалист ЕДДС

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