04.05.2021
13:08
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Экономика

Полновластная хозяйка Дома печати о судьбе столовой

Дом печати, находящийся в центре Якутска, переходит из ведения ГБУ РС (Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» во владение «Сахапечати».

Это подтвердил SakhaLife Дмитрий СЕМЕНОВ, директор ГБУ РС (Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» и народный депутат Якутии:

 — Да, соответствующее распоряжение министерства имущественных и земельных отношений вышло о передаче на баланс здания. Сейчас идет процесс передачи.

Подтвердила и Ньургуйаана СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ РС (Я) «Сахапечать»:

 — Да, здание Дома печати с 1 мая передано в оперативное управление «Сахапечати». Мы сообщали о процессе передачи через СМИ еще зимой. Назначение общепита столовой остается. Но «Сахапечать» непосредственно общепитом заниматься не может. Будет объявлен конкурс. Сейчас мы в процессе актов приема-передачи.

Фото: SAKHALIFE.RU и сайт «Сахапечати».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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