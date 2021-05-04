Полновластная хозяйка Дома печати о судьбе столовой
Дом печати, находящийся в центре Якутска, переходит из ведения ГБУ РС (Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» во владение «Сахапечати».
Это подтвердил SakhaLife Дмитрий СЕМЕНОВ, директор ГБУ РС (Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» и народный депутат Якутии:
— Да, соответствующее распоряжение министерства имущественных и земельных отношений вышло о передаче на баланс здания. Сейчас идет процесс передачи.
Подтвердила и Ньургуйаана СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ РС (Я) «Сахапечать»:
— Да, здание Дома печати с 1 мая передано в оперативное управление «Сахапечати». Мы сообщали о процессе передачи через СМИ еще зимой. Назначение общепита столовой остается. Но «Сахапечать» непосредственно общепитом заниматься не может. Будет объявлен конкурс. Сейчас мы в процессе актов приема-передачи.
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