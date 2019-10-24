Полномочия двух депутатов Якутии прекращены досрочно

В завершение Х (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) VI созыва под председательством Петра ГОГОЛЕВА 23 октября рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Якутии Александра СУСОЕВА, Андрея ТКАЧЕНКО на основании их заявлений.

Причина досрочного прекращения полномочий Александра Сусоева – замещение им государственной должности. Напомним, что 20 сентября 2019 года он был назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Соответствующий указ подписал глава Айсен НИКОЛАЕВ. Александр Сусоев был депутатом по Университетской региональной группе. Член фракции «Единая Россия».

Парламентарий Андрей Ткаченко 11 октября внес на имя председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Петра Гоголева заявление с просьбой досрочно прекратить полномочия народного депутата республики по собственному желанию. Причины такого решения он не указал.

Андрей Ткаченко избран по Промышленной региональной группе, является членом Якутского регионального отделения политической партии Либерально-демократическая партия России – ЛДПР. Был в составе постоянных комитетов по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, а также Контрольного комитета.

Отметим, решение о замещении вакантного мандата принимает та партия, в составе списка которой был избран депутат, досрочно сложивший свои полномочия.

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев от имени депутатского корпуса, сотрудников аппарата парламента поблагодарил за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, благополучия в семье, крепкого здоровья и счастья.

За вклад в развитие парламентаризма Якутии народный депутат республики V, VІ созывов Александр Сусоев и народный депутат Якутии VІ созыва Андрей Ткаченко были награждены благодарственными письмами председателя Ил Тумэна.

Обращаясь к депутатскому корпусу, Александр Сусоев сказал, что за прошедшие шесть лет стены парламента стали родными. «У нас здесь всегда была борьба мыслей и идей, основанная на взаимопонимании и уважении. Жизненные цели и задачи меняются – вот настало время, когда пора уходить. Накопленный опыт в парламенте, университете, профсоюзах, Совете Федерации как член Палаты молодых законодателей, в разных общественных организациях и предприятиях республики поможет в работе исполнительного органа государственной власти. Хочу поблагодарить своих избирателей, соратников, коллег, друзей за оказанную в свое время поддержку. Счастье быть частью истории парламентаризма республики», — отметил Александр Владимирович.

Он также поблагодарил депутатов V-VІ созывов за совместную работу и выразил уверенность в том, что продолжится активная работа для решения тех или иных задач. «Как говорит глава Якутии Айсен Николаев, будем «прилагать все усилия для того, чтобы якутяне жили счастливо и богато», — резюмировал Сусоев.

Андрей Ткаченко поблагодарил спикера Петра Гоголева, депутатский корпус за оказанное доверие и высокую оценку деятельности в парламенте. «Благодарю аппарат Ил Тумэна за ежедневный труд, который обеспечивает бесперебойную работу законодательного органа. Выходя из состава депутатского корпуса, не покидаю тех людей, которым небезразлична судьба республики. Находясь в любом городе, я готов всегда принять участие в решение вопросов на благо развития и процветания родной Якутии. Я коренной житель республики, недавно выяснилось, что в древе жизни нашего рода берут начало с 1856 года именно в Якутии», — сказал он.