27.01.2022
11:41
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Финансы

Полмиллиона рублей вернули учителям

По требованию прокуратуры Верхневилюйского района работникам образования оплачен проезд к месту использования отпуска и обратно в сумме более 500 тыс. рублей

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что на территории района перед 14 работниками образования имеется задолженность по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме более 500 тыс рублей.

В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя образовательной организации представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность по оплате проезда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.

Фото: SakhaLife
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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