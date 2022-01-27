Полмиллиона рублей вернули учителям

По требованию прокуратуры Верхневилюйского района работникам образования оплачен проезд к месту использования отпуска и обратно в сумме более 500 тыс. рублей

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что на территории района перед 14 работниками образования имеется задолженность по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме более 500 тыс рублей.

В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя образовательной организации представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность по оплате проезда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.