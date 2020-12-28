ПолитСтартап вызвал ажиотаж

Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – начнется уже в январе

Организаторы «Федерального ПолитСтартапа» объявили итоги отборочного этапа кадрового проекта партии. По их словам, он показал неожиданно высокий интерес среди участников. В общей сложности за два месяца организаторы получили 6 739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека.

Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня.

Победителей первого этапа отбирали по методу рейтингования анкет. Их оценивали по ряду критериев. Учитывались личные и профессиональные достижения, способность к обучению — например, успешное участие в образовательных проектах Высшей партийной школы или «Лидеры России», политический опыт и медийное позиционирование. Значимым для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.

Выбор параметров предварительной оценки участников продиктован уровнем проекта, отмечают организаторы. Победители «Федерального ПолитСтартапа» получат возможность участвовать в предварительном голосовании «Единой России», а в случае победы — и в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

«Для нас очень важно было отобрать людей, обладающих определенным авторитетом — поскольку федеральная кампания — высокий уровень ответственности. Мы не пробуем кандидатов, мы ищем перспективных бойцов, понимающих, что такое выборы», — говорит замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

По его словам, «Федеральный ПолитСтартап» позволил не только сформировать пул сильных региональных политиков — потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, но и обнаружить скрытые кадровые резервы партии. Речь о тех, кто не вошел в «двести лучших», при этом является ярким лидером.

«Большая часть сильных участников, по нашей аналитике, не задействована в полной мере в партийной работе, проектах. Выяснилось, что у «Единой России» такой резерв есть. И поэтому мы готовили рекомендации о включении этих людей в нашу деятельность — выборы в субъектах, партпроекты. Региональные отделения должны активнее с ними сотрудничать», — подчеркнул Роман Романов.

На следующем этапе проекта участников, прошедших отбор, разделят на четыре группы по 50 человек. Для них уже в январе-феврале 2021 года организуют очное обучение в рамках образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер». Запланированы интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны, тренинги с моделированием реальной избирательной кампании, в том числе в интернете.

Кроме того, полистартаповцев ждут практические занятия в обстановке, приближенной к реальной избирательной кампании. Домашним заданием для них будет разработка электоральных стратегий — по сути, подготовка к предварительному голосованию «Единой России», которое запланировано на май следующего года.

Кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача – привлечение ярких региональных политиков для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. Для отбора, обучения и сопровождения претендентов используется алгоритм и наработки проекта «ПолитСтартап» — он успешно реализуется в регионах с 2018 года. Все три политических сезона признаны успешными, они помогли найти в регионах новые лица. Более двух тысяч человек за это время стали депутатами разных уровней.