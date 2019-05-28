Политолог Ростислав Туровский: С приходом Айсена Николаева повысилось качество управления в регионе

После прихода к власти в Якутии Айсена Николаева можно наблюдать повышение качества управления в регионе. Причина в том, что главой стал опытный, профессионально подготовленный управленец, хорошо знающий регион и при этом современно мыслящий, способный к проведению реформ.

Одной из заслуг А.Николаева является оптимизация государственного аппарата, приведшая к сокращению его численности и устранению лишних и дублирующих звеньев. Тем самым удалось уйти от характерных для многих республик громоздких бюрократических машин, ориентированных на интересы самих чиновников. Напротив, в республике введена система персональной ответственности чиновников за решение тех или иных общественно значимых задач, что позволяет надеяться на их реализацию.

В целом Якутия сейчас обретает хорошие перспективы, непосредственно связанные с приоритетами федерального центра. Республика способна включиться в процесс реализации арктической политики, став одним из ключевых регионов российской Арктики.

Одновременно она может пользоваться преференциями дальневосточного региона, привлекая инвестиции и наращивая экспорт. Все это создает отличный потенциал на перспективу. Региональные власти при этом успешно выстраивают отношения с центром и добиваются его поддержки, в т.ч. решая давний вопрос о строительстве Ленского моста.

Явно выросла интенсивность взаимодействия федеральных и республиканских властей, можно говорить об их тесном партнерстве и сотрудничестве. Пожалуй, самая важная задача властей Якутии состоит в том, чтобы грамотно распорядиться своими возможностями, эффективно используя имеющиеся и явно растущие ресурсы, в т.ч. для решения социальных и инфраструктурных проблем огромного и слабо заселенного региона.