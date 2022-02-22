Политик: Кому нужна фальсификация в «Истории Якутии» давностью всего 30 лет?

Изданное в Новосибирске издательством «Наука» академическое издание в трёх томах «История Якутии», посвящённое к 100-летию образования Якутской АССР, под общей редакцией доктора исторических наук, профессора А.Н. АЛЕКСЕЕВА. Научный труд «История Якутии» подготовлен и издан по заказу главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия). Утверждено к печати редакционным советом (А.С. НИКОЛАЕВ, председатель; кандидат исторических наук А.Н. ЖИРКОВ, заместитель председателя; С.В. МЕСТНИКОВ, заместитель председателя; кандидат исторических наук Е.П. АНТОНОВ и перечислены ещё 15 учёных). Утверждено к печати Учёным советом Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Как написано в резюме тома 1 «Для археологов, историков, этнологов, преподавателей исторических дисциплин, краеведов, а также всех, кто интересуется историей Якутии». Я как раз отношусь последним и начал читать, а там такие ляпы…

Очерк 1. Фальсификация истории преобразования научно-производственного объединения «Якуталмаз» в 1992 году.

«История Якутии», том 3, под общей редакцией доктора исторических наук, профессора А.Н. АЛЕКСЕЕВА, ответственный редактор тома доктор исторических наук С.И. БОЯКОВА. Рецензенты кафедра Всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии Северно-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, доктор исторических наук, профессор Д.А. КИСЕЛЕВА, доктор исторических наук, академик АН РТ Р.Р. САЛАХОВ. Часть II. Якутия во второй половине ХХ – начало ХХI века. Глава 7. Якутия в период реформ последних десятилетий ХХ – начало ХХI века. 7.3. Переход к рыночной экономике. Развитие промышленности, транспорта и связи (Боякова С.И.).

с. 480: «…Среди акционерных компаний крупнейшей являлась «Алмазы России-Саха» (АЛРОСА), образованная Указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина от 19 февраля 1992 года на базе предприятий научно-производственного объединения «Якуталмаз». В 1998 г. она была переименована в АК «АЛРОСА» (ЗАО). В 2011 г. АК «АЛРОСА» была преобразована в открытое акционерное общество…».

Хроника событий. с. 551. «1992. 19 февраля подписан Указ Президента Российской Федерации «О создании акционерной компании «Алмазы России-Саха».

Приведённые из тома 3, со страниц 480 и 551 «Истории Якутии» информации не соответствуют в действительности.

Моя короткая историография преобразования научно-производственного объединения «Якуталмаз» такова:

19 февраля 1992 года подписан Указ президента Российской Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России» (материалы Счётной Палаты РФ, https://ach.gov.ru/checks/…): 35% акций должны были принадлежать правительству России, 35% — правительству Республики Саха (Якутия), 5% — Фонду социальных гарантий военнослужащих и 25% — трудовому коллективу.

24 марта 1992 года глава администрации Верхневилюйского района ЧОМЧОЕВ А.И. на имя президента Российской Федерации тов. ЕЛЬЦИНА Б.Н., председателя Верховного Совета Российской Федерации тов. ХАСБУЛАТОВА Р.И., президента Республики Саха (Якутия) тов. НИКОЛАЕВА М.Е., председателя Верховного Совета Республики Саха (Якутия) тов. ИВАНОВА К.Е., генерального директора НПО «Якуталмаз» тов. САФОНОВА Л.А. направляет Обращение о незаконности создания акционерной компании «Алмазы России» и выдвинул шесть требований, в том числе в учредители включить районы «алмазной провинции».

Вице-президент Республики Саха (Якутия) ШТЫРОВ В.А. на следующий день вызывает на совещание в Якутск всех глав районов «алмазной провинции» (В.Г. КАРДАШЕВСКАЯ. Туругур! Здравствуй! Якутск, «CMYK-Master», 2007, с. 246-251).

По данному вопросу в своих мемуарах «Оло5ум суола» («По дороге жизни»), Якутск, ПОНОМАРЕВ Э.Т., 2016, с. 153-158 К.Е. ИВАНОВ коё-что решил скрыть от общественности и об учредительстве районов в АК «Алмазы России-Саха» (как показала история — главный и правильный вопрос) по-Иванову «решение было принято конференцией». Но это не академическая работа, а воспоминания пенсионера. Следующим «ляпщиком» по преобразованию НПО «Якуталмаз» в АК «Алмазы Россия-Саха» стал известный в Якутии политик и юрист Макар ЯКОВЛЕВ через газету «Кыым» №3-2022 в статье «Алмаас былдьаhыытын туhунан аа5ан баран…» («После прочтения об алмазном дележе…»). По М.Яковлеву получается, что восемь районов «алмазной провинции» учредительство получили по Указу президента РФ от 19 февраля 1992 года. Такого не было. А события происходили всего 30 лет назад и ныне живы многие свидетели данного исторического отрезка времени, как первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаев, председатель Верховного Совета России того периода Р.И.Хасбулатов.

Указ президента Российской Федерации от 19 февраля 1992 года “Об образовании акционерной компании “Алмазы России” постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 года №3340-I «Вопросы повышения эффективности алмазно-бриллиантового комплекса и его структурной реорганизации» был приостановлен (Ведомости Верховного Совета РФ, ст. 1819). Об этом высшее руководство Республики Саха (Якутия), скорей всего, в курсе было, и на очередном заседании Президиума Верховного Совета Республики Саха (Якутия) был рассмотрен вопрос о создании акционерной компании «Алмазы России» и Президиум Верховного Совета республики дал согласие правительству Республики Саха (Якутия) начать работу по созданию акционерной компании «Алмазы России» (Советы Якутии, №140 от 23 июля 1992 г.). Газета далее сообщает: «23 июля из Москвы в Якутск вылетает спецрейс, на борту которого будет находиться правительственная делегация, уполномоченная продолжать переговоры о приватизации алмазной промышленности. Делегацию возглавляет заместитель председателя Госкомимущества Российской Федерации Пётр Мостовой», Светлана ЛОМАЧ, ЯСИА. В дальнейшем все проекты указа президента РФ по вопросу алмазно-бриллиантового комплекса своевременно согласовывались с Верховным Советом РФ. Так, Указ президента Российской Федерации от 26 ноября 1992 года № 1481 “Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов” был рассмотрен Верховным Советом РФ 20 ноября 1992 года №3942-I «О проекте указа президента Российской Федерации «Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов», а Президиум Верховного Совета РФ 23 ноября 1992 года №3986-I «О проекте указа Президента Российской Федерации «Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов» согласился с проектом указа президента РФ (Ведомости Верховного Совета РФ, 2789). Речь идёт «В связи с образованием акционерной компании «Алмазы России-Саха…». Так и было принято итоговое постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1992 года № 948 “Об акционерной компании “Алмазы России — Саха”, 32% акций стали принадлежать правительству России, 32% — правительству Республики Саха (Якутия), 8% — улусам «алмазной провинции», 5% — Фонду социальных гарантий военнослужащих и 23% — трудовому коллективу.

Если учёные так фальсифицируют в академических изданиях исторические события всего 30-ти летней давности, то, что пишут эти учёные про события более 300 лет назад, палеолита, мезолита, неолита, этногенезе народа саха и т.д. Об этом на следующих очерках, если имеется интерес у читателей.

17 февраля 2022 год. г. Якутск. tea1951@mail.ru .